Грози і потепління: якою буде погода до кінця тижня

Новий тиждень травня відзначиться зменшенням опадів та підняттям температури. Детально про погоду 14-17 травня читайте далі.

14 травня, у вівторок, в країні ще затримаються дощі з грозами, однак з 15 травня їх відчутно поменшає, а вже з 16 – опади можливі лише місцями. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"Найближчого тижня висока ймовірність дощів все ж залишається у наших західних областях. Плюс – опади можуть періодично "залазити" на Вінниччину та Одещину. Температура повітря буде високою, протягом дня +20+25 градусів, лише завтра на Заході похолодає до +13+19 градусів, а подекуди й до +10+14 градусів. Холод прийде із сусідньої Польщі", – пояснила вона.

У Києві у вівторок також пройде дощ, а температура підійметься до +22+23. Вже до середини тижня опади відступлять, а тепло залишиться.

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