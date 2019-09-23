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Дизайни вбиралень, які тримають у напрузі: епічні фото

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Дивні туалети, які страшно відвідувати - фото 1
Дивні туалети, які страшно відвідувати

Інколи дизайнерські рішення або бажання зекономити гроші – не найкраща ідея, особливо коли справа йде про вбиральню. У мережі діляться фото туалетів з особливо загрозливою аурою!

Опитування підтверджують, що люди проводять у вбиральні майже 92 дні за все своє життя, однак у таких місцях навряд чи хтось хотів пробути більше, аніж хвилину. У соцмережі Facebook навіть з'явився незвичайний паблік Toilets With Threatening Auras (Туалети із загрозливою аурою) зі справді туалетним гумором, де люди публікують фото найкреативніших та наймоторошніших вбиралень, де з легкістю можна знімати трилери та хорори.

І ще: Жах дизайнерів: будинки, які викликають чимало питань (фото)

Дизайни вбиралень, які тримають у напрузі: епічні фото - фото 356731

Дизайни вбиралень, які тримають у напрузі: епічні фото - фото 356732

Дизайни вбиралень, які тримають у напрузі: епічні фото - фото 356733

Дизайни вбиралень, які тримають у напрузі: епічні фото - фото 356734

Дизайни вбиралень, які тримають у напрузі: епічні фото - фото 356735

Дизайни вбиралень, які тримають у напрузі: епічні фото - фото 356736

Дизайни вбиралень, які тримають у напрузі: епічні фото - фото 356737

Дизайни вбиралень, які тримають у напрузі: епічні фото - фото 356738

Дизайни вбиралень, які тримають у напрузі: епічні фото - фото 356739

Дизайни вбиралень, які тримають у напрузі: епічні фото - фото 356740

Дизайни вбиралень, які тримають у напрузі: епічні фото - фото 356741

Дизайни вбиралень, які тримають у напрузі: епічні фото - фото 356742

Дизайни вбиралень, які тримають у напрузі: епічні фото - фото 356743

Дизайни вбиралень, які тримають у напрузі: епічні фото - фото 356744

Дизайни вбиралень, які тримають у напрузі: епічні фото - фото 356745

Дизайни вбиралень, які тримають у напрузі: епічні фото - фото 356746

Дизайни вбиралень, які тримають у напрузі: епічні фото - фото 356747

Дизайни вбиралень, які тримають у напрузі: епічні фото - фото 356748

Дизайни вбиралень, які тримають у напрузі: епічні фото - фото 356749

Дизайни вбиралень, які тримають у напрузі: епічні фото - фото 356750

Дизайни вбиралень, які тримають у напрузі: епічні фото - фото 356751

Дизайни вбиралень, які тримають у напрузі: епічні фото - фото 356752

Дизайни вбиралень, які тримають у напрузі: епічні фото - фото 356753

Дизайни вбиралень, які тримають у напрузі: епічні фото - фото 356754

Дизайни вбиралень, які тримають у напрузі: епічні фото - фото 356755

Дизайни вбиралень, які тримають у напрузі: епічні фото - фото 356756

Дизайни вбиралень, які тримають у напрузі: епічні фото - фото 356757

Дизайни вбиралень, які тримають у напрузі: епічні фото - фото 356758

Джерело всіх фото: facebook.com/threateningtoliet

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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