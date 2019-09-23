Дизайни вбиралень, які тримають у напрузі: епічні фото

Інколи дизайнерські рішення або бажання зекономити гроші – не найкраща ідея, особливо коли справа йде про вбиральню. У мережі діляться фото туалетів з особливо загрозливою аурою!

Опитування підтверджують, що люди проводять у вбиральні майже 92 дні за все своє життя, однак у таких місцях навряд чи хтось хотів пробути більше, аніж хвилину. У соцмережі Facebook навіть з'явився незвичайний паблік Toilets With Threatening Auras (Туалети із загрозливою аурою) зі справді туалетним гумором, де люди публікують фото найкреативніших та наймоторошніших вбиралень, де з легкістю можна знімати трилери та хорори.

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Джерело всіх фото: facebook.com/threateningtoliet

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