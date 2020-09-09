Дизайнерський LG Velvet пройшов випробування на міцність: що з того вийшло

Через кілька місяців після анонсу смартфон LG Velvet потрапив до рук Зака ​​Нільсона – блогера, відомого нестандартним підходом до перевірки гаджетів на "живучість". Дізнайтесь, чи зміг гаджет вийти сухим із води.

Автора YouTube-каналу JerryRigEverything зацікавив не тільки сам пристрій, а і його аксесуар Dual Screen, за допомогою якого апарат отримує другий екран.

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Стійкість дисплея смартфона до подряпин виявилася на одному рівні з сучасними флагманами – сліди від впливу спеціальними інструментами почали з'являтися лише на позначці 6 шкали Мооса. Стійким до подряпин виявилося і захисне скло об'єктивів камер.

А ось випробування дисплея вогнем смартфон не пройшов – у місці нагріву запальничкою пляма на матриці залишилася навіть після повного охолодження. При цьому блогер зазначив надійність LG Velvet до згинання – попри тонкий корпус, апарат витримав випробування без пошкоджень.

Після розбирання другого, опціонального екрану Нільсон зазначив його просунуті для цінника у $ 200 характеристики. Зокрема, аксесуар виявився оснащений сканером відбитків пальців і, на перший погляд, зсередини нічим не відрізняється від оригінального дисплея.

У своєму наступному ролику техноблогер пообіцяв встановити його на основний пристрій, щоб перевірити, чи вплине це на працездатність гаджета.

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