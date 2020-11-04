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Дизайнерка показала, як могли б виглядати Роксолана і Сулейман у наш час: фотопорівняння

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Роксолана і Сулейман - фото 1
Роксолана і Сулейман / segodnya

Історія кохання турецького султана Сулеймана і української наложниці Роксолани знайома практично кожному з нас. Всі пам'ятають ці історичні особистості, завдяки шикарним костюмам в дусі того часу. Але дивіться, як би виглядали вони зараз.

Так, дизайнерка Бекка Саладін презентувала проєкт під назвою Royalty Now, в рамках якого вона створює та публікує колажі з фото найвідоміших постатей в історії людства, показуючи, як би вони виглядали на сучасний манір.

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Дівчина поєднала історію та нинішній стиль і у неї вийшли дуже цікаві експерименти.

Дизайнерка показала, як могли б виглядати Роксолана і Сулейман у наш час: фотопорівняння - фото 433493

Дизайнерка показала, як могли б виглядати Роксолана і Сулейман у наш час: фотопорівняння - фото 433492

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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