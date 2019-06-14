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Apple готує одразу сім нових MacBook

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Можливо, Apple готує реліз 16-дюймового MacBook Pro - фото 1
Можливо, Apple готує реліз 16-дюймового MacBook Pro / Engadget

Apple зареєструвала сім ще невипущених моделей MacBook в базі даних Євразійської економічної комісії.

Реєстрація в цій базі необхідна для продажу будь-яких пристроїв з шифруванням у Вірменії, Білорусі, Казахстані та Киргизії.

І ще: Помилка ціною в 10 тисяч доларів: Apple взялася за ремонт справного MacBook Pro

У документі перераховані пристрої під такими номерами: A2141, A2147, A2158, A2159, A2179, A2182 і A2251. Швидше за все, це модифікації одного і того ж комп'ютера. Можливо, Apple готує реліз 16-дюймового MacBook Pro – чутки про цей пристрій ходять давно.

Також це може бути нове покоління 12-дюймових MacBook, що не оновлювалися з червня 2017 року. Коли буде представлений новий комп'ютер, невідомо. Навряд чи це станеться раніше, ніж восени.

Apple готує одразу сім нових MacBook - фото 334420

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Джерело: appleinsider
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