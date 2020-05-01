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Дизайнери створили противірусний костюм, в якому можна займатися сексом

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Дизайнери створили противірусний костюм, в якому можна займатися сексом - фото 1

Дизайнери придумали костюм, який захищає від вірусів, але при цьому дозволяє користуватися електронними сигаретами і займатися сексом. Концепт назвали Micrashell.

Костюм зроблений з тканини, яка стійка до порізів. За задумом, вона покриває тільки верхню частину тіла. Шолом оснащений фільтрацією повітря, прозорим екраном з хорошою видимістю, камерою, голосовим зв'язком і додатком для смартфона. За допомогою спеціальних світлодіодів можна транслювати оточуючим свій настрій або дати зрозуміти, що ви зайняті (увімкнути статичне червоне світло).

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Творці стверджують, що костюм зручний – його легко одягнути, зняти і продезінфікувати. "Ми постаралися зробити так, щоб ви могли займатися сексом в цьому костюмі, якщо вам хочеться, звичайно", – каже Мігель Рісуеньо, автор ідеї.

Він також підкреслив, що в костюмі немає ніяких "науково-фантастичних" елементів – тільки ті технології, які людям вже давно доступні.

Дизайнери створили противірусний костюм, в якому можна займатися сексом - фото 401246

Дизайнери створили противірусний костюм, в якому можна займатися сексом - фото 401247

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