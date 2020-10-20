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Дизайнери створили божевільне взуття з відсіками для тампонів: відео

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Футуристичне взуття має кілька функцій - фото 1
Футуристичне взуття має кілька функцій

Ізраїльський дизайнер Нетх Голдберг розробила колекцію взуття Netina, яке є свого роду сховищем для важливих побутових предметів. Футуризм і божевілля зашкалюють!

У першу чергу мова йде про тампони, сірники та USB-зарядки. Ці речі буквально вбудовані у взуття, щоб завжди бути під рукою у потрібний момент.

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Взуття представлене ​​у трьох варіантах. Свій вибір життєво необхідних речей Голдберг пояснює тим, що саме ці предмети – тампони, сірники та зарядні пристрої – найчастіше просять позичити. Як вважає дизайнер, те, що ці речі тепер завжди будуть під рукою, щоб виручити знайомого або випадкового перехожого, посприяє позитивній фізичній взаємодії між людьми, якої так потребує суспільство.

Білі кросівки вийшли голчастими, наче їжаки. Вони покриті шипами, в яких зберігаються сірники. "Вогонь – елемент, який ми передавали один одному з незапам'ятних часів", – пояснює Голдберг.

Червона пара прикрашена трубчастими отворами, в яких можна заховати тампони, а синя оснащена USB-портами для зарядки (так девайси можна буде заряджати на ходу, якщо не заплутаєтеся у дротах).

Дизайнери створили божевільне взуття з відсіками для тампонів: відео - фото 431156

Дизайнери створили божевільне взуття з відсіками для тампонів: відео - фото 431157

Дизайнери створили божевільне взуття з відсіками для тампонів: відео - фото 431158

Виглядає це все швидше комічно, ніж практично, але все ж...

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Джерело: Dezeen
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