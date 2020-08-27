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Дизайнери перетворили розбитий кросовер Dacia Duster на стильний кабріолет

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Тюнинг Dacia Duster обійшовся у 30 тисяч євро - фото 1
Тюнинг Dacia Duster обійшовся у 30 тисяч євро

Румунська компанія AutoK9 перетворила Dacia Duster на кабріолет. Популярний в Україні кросовер позбувся даху й отримав нову обробку інтер'єру в яхтовому стилі.

Майстри AutoK9 і раніше займалися переробленням моделей Dacia. У їх портфоліо є купе з двома дверима на базі Logan, а також білий "Логан"-кабріолет, який стараннями тюнерів отримав друге життя після зіткнення з трамваєм.

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Duster, який потрапив до майстрів, також зазнав значних руйнувань. На відновлення автомобіля і перетворення його на кабріолет витратили близько 30 000 євро. Для порівняння, в Україні новий Renault Duster коштує від 425 тисяч гривень (понад 15 тисяч доларів).

Дизайнери перетворили розбитий кросовер Dacia Duster на стильний кабріолет - фото 422403
Дизайнери перетворили розбитий кросовер Dacia Duster на стильний кабріолет - фото 422402

У процесі перероблення кросовер позбувся двох задніх дверей, а за підголівниками другого ряду з'явилася захисна поперечина. Крім цього, тюнери підретушували решітку радіатора, розширили колісні арки та встановили більші чорні диски.

Дизайнери перетворили розбитий кросовер Dacia Duster на стильний кабріолет - фото 422404
Дизайнери перетворили розбитий кросовер Dacia Duster на стильний кабріолет - фото 422401

Оформлення салону піддалося повної ревізії: заводську оббивку сидіння змінили на натуральну білу шкіру, а підлогу і кришку багажника обробили натуральним деревом. Центральну консоль замінили на нову, щоб вмістити екран-планшет у стилі Tesla.

Дизайнери перетворили розбитий кросовер Dacia Duster на стильний кабріолет - фото 422400

Чи була доопрацьована силова установка Duster, невідомо. В Україні кросовер доступний з бензиновим мотором об'ємом 1,6, а також дизелем на 1,5 літра. Їхня потужність – 115 і 110 кінських сил відповідно.

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