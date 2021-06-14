Дизайнери-ентузіасти показали, як може виглядати електричний Гелендваген

Mercedes-Benz у квітні цього року зареєструвала дві торгові марки для моделей EQG 560 і EQG 580. За словами генерального директора компанії, повністю електрична версія позашляховика G-клас з'явиться в найближчому майбутньому. А тим часом дизайнери показали, яким приблизно буде електричний "Гелік".

Електричний G-клас повинен вийти приголомшливим. Вся річ у тому, що позашляховику вкрай важлива величина крутного моменту. Адже це саме та характеристика, в якій сильні електромотори: вони здатні віддавати гігантський крутний момент практично з холостих обертів.

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Офіційної інформації про те, коли EQG буде представлений поки немає, але в деяких звітах йдеться про його появу в 2023 році. Однак стрімкий розвиток електромобілів і лінійки EQ може дати поштовх електричному G-класу.

Поки ми лише можемо здогадуватися про те, як новий EQG буде виглядати. У цьому нам допоможуть рендери від Sugar Design. Дизайнери замінили стандартну решітку радіатора на суцільну, як у інших моделей EQ, а також зробили фари сучаснішими. Що стосується задньої частини, то тут з'явилися змінені задні ліхтарі, з'єднані тонкою світловою смугою, інший бампер і кожух запасного колеса з оригінальною графікою.

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