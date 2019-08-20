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Британський бренд створив лижну куртку з імітацією шкіри кальмара (фото)
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Британський експериментальний бренд одягу Vollebak створив лижну куртку, яка змінює колір залежно від світла. Її автори надихалися шкірою кальмара, що складається зі світловідбиваючих клітин: за допомогою них молюск "розчиняється" в навколишньому середовищі або стає більш помітним.
Модель отримала назву Black Squid Jacket – її тканину створили з поліестеру, смоли і 2 мільярдів мікроскопічних скляних сфер. Сорок тисяч таких сфер вміщуються у квадратний сантиметр куртки.
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При тьмяному світлі куртка стає чорною з легким металічним блиском, але на сонці вона відображає всі кольори видимого спектра. Через це Black Squid Jacket виглядає при світлі як велика бензинова калюжа.
Колір куртки залежить від кута, під яким дивляться на цей верхній одяг, тому для кожної людини, яка дивиться на річ, вона буде виглядати інакше. Через те, що Black Squid Jacket призначена для катання на лижах і сноуборді, її зробили водонепроникною. У ній є також дві великих кишені для рукавичок і вільне місце для окулярів.
На сайті Vollebak куртка продається за 895 євро.
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