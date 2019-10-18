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Дизайнер створив шрифт, який імітує почерк Грети Тунберг

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Грета Тунберг - фото 1
Грета Тунберг / Getty

Нью-йоркський дизайнер Таль Шуб (Tal Shub) створив латинський шрифт, заснований на почерку 16-річної екоактивістки Грети Тунберг. Гарнітура отримала назву Greta Grotesk.

Базою для створення шрифта послужили фотографії плакатів школярки Грети Тунберг зі Швеції. Через те, що букви були різних розмірів, їх довелося вирівняти і збалансувати. Відсутні на плакатах букви Шуб створив сам, знаходячи закономірності в почерку. Наприклад, півовал літери R він переніс на букву B, з поперечини E&O він зібрав Q, з буквою W було легше – для цього дизайнер перевернув M.

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В результаті вийшов шрифт з обмеженим набором символів, однак, за словами дизайнера, їх вистачить, щоб донести повідомлення про зміну клімату. Чоловік рекомендує використовувати гарнітуру на плакатах.

Дизайнер створив шрифт, який імітує почерк Грети Тунберг - фото 362288

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Джерело: fastcompany
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