Дизайнер створив набір секс-іграшок для літніх людей: без стетоскопа не обійшлося

Дмитро Нікіфорчук, колишній студент інституту дизайну і графіки Краківського педагогічного університету, представив як дипломну роботу проєкт "Дотик" – набір секс-іграшок для літніх людей. Комплект призначений для неспішних прелюдій, під час яких пара могла б заново вивчити тіла одне одного.

За словами Дмитра Нікіфорчука, він взявся за проєкт, оскільки більшість секс-іграшок призначені для людей віком від 18 до 49 років. Його ж набором зможуть користуватися і ті, кому далеко за 50, а також люди з обмеженими фізичними можливостями.

І ще: Як у порно: жителям Канади радять займатися сексом через стінку (18+)

Комплект молодого дизайнера складається з інструментів, що впливають на слухові органи, нюх, дотик і зір. Крім згаданого стетоскопа – трубки для прослуховування серцебиття – і "нюхальної трубки", в комплект також увійшли лупа і насадка на палець. До останньої додається кілька наконечників, за допомогою яких можна лоскотати або масажувати шкіру партнера. Лупу, до речі, можна замінити на звичайне дзеркальце.

В цілому, як зазначається, засоби з "Дотику" не схожі на більшість секс-іграшок – вони швидше нагадують набір медичних інструментів і не мають фалосоподібної форми.

Ідея дизайнера – зробити свій комплект стриманим, приємним для очей і не надто зухвалим.

Читайте також: Якими є вподобання чоловіка у сексі згідно з його знаком Зодіаку