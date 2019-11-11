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Дизайнер шокував мережу своїм БДСМ-нарядом

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Джеремі Скот - фото 1
Джеремі Скот / dailymail

Одяг директора італійського модного будинку Moschino Джеремі Скота визнали одним з найгірших на червоній доріжці.

Креативний директор італійського модного будинку Moschino Джеремі Скот відвідав церемонію нагородження People's Choice Awards 2019 у БДСМ-наряді.

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Журналісти видання Daily Mail визнали образ модельєра одним із найгірших. Про це вони повідомили на сайті видання. На захід 44-річний дизайнер прийшов у наряді з елементами БДСМ. Чоловік одягнув на оголений торс чорну шкіряну портупею. Темні брюки з вертикальними смугами модельєра по всій довжині покривають ремені. Скот також прив'язав чорний фрак великим червоним шовковим бантом, що переходив у шлейф.

Дизайнер шокував мережу своїм БДСМ-нарядом - фото 367412

Дизайнер шокував мережу своїм БДСМ-нарядом - фото 367413

Дизайнер шокував мережу своїм БДСМ-нарядом - фото 367414

Дизайнер шокував мережу своїм БДСМ-нарядом - фото 367415

Дизайнер шокував мережу своїм БДСМ-нарядом - фото 367416

Дизайнер шокував мережу своїм БДСМ-нарядом - фото 367417

Тим часом веселий Володимир Дантес показав своїм підписникам, як перетворити нудний авіапереліт на справжню атракцію.

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Джерело: dailymail
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