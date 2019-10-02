Дизайнер розробила упаковку для рідкого мила з твердого мила: відео

Берлінський дизайнер Йонна Брайтенхубер придумала несподівану упаковку для рідкого мила. Дівчина створила лінію екологічних пляшок з твердого мила.

Йонна Брайтенхубер представила Soapbottle, як засіб, в якому використовується не тільки вміст, але і "обгортка". У пляшки дівчина пропонує розливати гелі для душу, шампуні або рідке мило. Упаковка створена з природних ресурсів, тому якщо її викинути, вона повністю розчиниться.

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Через те, що упаковка складається з мила, її доводиться відкривати за допомогою надрізу. Для цього можна скористатися спеціальним лезом або ножем. Усередині пляшки зроблено невеликий отвір, за допомогою якого її можна підвісити у ванній.

У такої упаковки є мінуси: вона нетривка і псується від води. Однак, як зазначає Design Booom, Брайтенхубер перетворила їх в плюси.

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