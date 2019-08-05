Дизайнер одягу показала колекцію, яка підкреслює недоліки фігури

Бразильський фешн-дизайнер Каролін Вітто випустила колекцію одягу, що підкреслює вигини та складки, яких жінки зазвичай соромляться. За словами дизайнера, для неї це дуже особиста тема.

Каролін виросла в Бразилії, і стандарти краси цієї країни змушують жінок звертатися до пластичних хірургів і сидіти на виснажливих дієтах. За словами Вітто, вона почала спокійніше приймати своє тіло тільки після переїзду до Великобританії.

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Проєкт почався з того, яким я бачила своє тіло в попередні роки. Я почала робити фотографії себе в корсеті, який купила в Бразилії кілька років тому. Я зробила цю покупку, щоб домогтися стрункішої фігури, але корсет виявився таким тісним, що в різних місцях з'являлися жирові складки. Щоб їх приховати, потрібен був особливий бюстгальтер, особливі трусики і так далі. [Своєю колекцією] я вирішила запропонувати по-новому подивитися на ті зони, які так хотіла приховати.

Колекція стала випускною роботою Каролін Вітто в лондонському Королівському коледжі мистецтв. До неї увійшло 7 речей: від штанів і спідниць до корсетів. Кожна з речей підкреслює якусь "проблемну зону", яка раніше дуже турбувала дизайнера.

Для мене ця колекція не про розміри, а про форму. Більшість жінок, якщо не всі, страждають від естетичних стандартів [які їм диктує суспільство]. Я не кажу, що моя колекція – це рішення проблеми, і що вона підходить всім. Ухвалення свого тіла – дуже індивідуальний процес. Але я сподіваюся, що колекція пропонує лагідніший спосіб подивитися на ті ділянки свого тіла, які ми вважаємо "недоліками".

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