Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Музика Тести Рецепти

Дизайнер одягу показала колекцію, яка підкреслює недоліки фігури

  • 32
Колекція підкреслює "проблемні" ділянки тіла - фото 1
Колекція підкреслює "проблемні" ділянки тіла

Бразильський фешн-дизайнер Каролін Вітто випустила колекцію одягу, що підкреслює вигини та складки, яких жінки зазвичай соромляться. За словами дизайнера, для неї це дуже особиста тема.

Каролін виросла в Бразилії, і стандарти краси цієї країни змушують жінок звертатися до пластичних хірургів і сидіти на виснажливих дієтах. За словами Вітто, вона почала спокійніше приймати своє тіло тільки після переїзду до Великобританії.

І ще: Як виглядає модель з найкрасивішими руками у світі

Проєкт почався з того, яким я бачила своє тіло в попередні роки. Я почала робити фотографії себе в корсеті, який купила в Бразилії кілька років тому. Я зробила цю покупку, щоб домогтися стрункішої фігури, але корсет виявився таким тісним, що в різних місцях з'являлися жирові складки. Щоб їх приховати, потрібен був особливий бюстгальтер, особливі трусики і так далі. [Своєю колекцією] я вирішила запропонувати по-новому подивитися на ті зони, які так хотіла приховати.

Колекція стала випускною роботою Каролін Вітто в лондонському Королівському коледжі мистецтв. До неї увійшло 7 речей: від штанів і спідниць до корсетів. Кожна з речей підкреслює якусь "проблемну зону", яка раніше дуже турбувала дизайнера.

Дизайнер одягу показала колекцію, яка підкреслює недоліки фігури - фото 345703

Дизайнер одягу показала колекцію, яка підкреслює недоліки фігури - фото 345704

Дизайнер одягу показала колекцію, яка підкреслює недоліки фігури - фото 345705

Дизайнер одягу показала колекцію, яка підкреслює недоліки фігури - фото 345706

Дизайнер одягу показала колекцію, яка підкреслює недоліки фігури - фото 345707

Дизайнер одягу показала колекцію, яка підкреслює недоліки фігури - фото 345708

Дизайнер одягу показала колекцію, яка підкреслює недоліки фігури - фото 345709

Дизайнер одягу показала колекцію, яка підкреслює недоліки фігури - фото 345710

Для мене ця колекція не про розміри, а про форму. Більшість жінок, якщо не всі, страждають від естетичних стандартів [які їм диктує суспільство]. Я не кажу, що моя колекція – це рішення проблеми, і що вона підходить всім. Ухвалення свого тіла – дуже індивідуальний процес. Але я сподіваюся, що колекція пропонує лагідніший спосіб подивитися на ті ділянки свого тіла, які ми вважаємо "недоліками".

Читайте також: Серена Вільямс створила сукню, які підійде під будь-яку фігуру

Джерело: Dezeen
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Слухай українське! Найкращі пісні липня 2019, які мають бути у вашому плейлисті
  • 31 липня, 19:00
  • 2507
ТЕСТ: На який серіал схоже твоє життя?
  • 29 липня, 15:00
  • 1507
5 безлюдних островів в Україні, які зачарують вас красою природи
  • 02 серпня, 18:30
  • 215
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Популярне