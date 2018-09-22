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Дизайн нових Google Pixel 3 підтверджений головним інсайдером індустрії
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До презентації Google залишається менш як місяць, але досі у нас не було повної впевненості в тому, як будуть виглядати "пікселі" третього покоління.
У кінці серпня в мережі засвітилися фотографії та відео Pixel 3 XL, але недавно з'явилася думка, що це був спланований піар-хід Google і смартфон буде виглядати інакше. Поставити крапку в цьому питанні вирішив відомий інсайдер Еван Бласс, чиї відомості завжди підтверджуються.
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Судячи з опублікованого зображення Евана Бласса, нові Pixel 3 і Pixel 3 XL будуть виглядати саме так, як на численних витоках. Звичайний Pixel 3 отримає витягнутий екран зі співвідношенням сторін 18: 9, а у Pixel 3 XL буде дисплей з більшою діагоналлю, співвідношенням сторін 19: 9 і вирізом зверху. Обидва апарати отримають фронтальні стереодинаміки і подвійну селфі-камеру.
Чергові реальні фотографії Pixel 3 XL опублікував інший інсайдер Ішан Агарвал. Він показав смартфон з різних сторін і розповів, що у нього матове скло ззаду та пластиковий корпус з боків. Не виключено, що це покриття поверх металу, як було в LG G5. Також Агарвал розповів, що фронтальна камера має два модулі по 8 Мп: один з діафрагмою f / 1,8 і автофокусом, а другий з апертурою f / 2,2, фіксованим фокусом і надшироким кутом огляду.
Крім того, в мережі з'явилося нове зображення фірмової док-станції бездротової зарядки Pixel Stand. Раніше повідомлялося, що при установці на неї смартфон буде перетворюватися на розумну колонку з дисплеєм. Анімація нижче демонструє, що аксесуар також можна буде використовувати в ролі цифрової фоторамки:
Всі подробиці про нові продукти Google ми дізнаємося 9 жовтня під час офіційної презентації.
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