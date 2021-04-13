Дизайн маленької кухні: 20 крутих ідей ремонту

Ні для кого не секрет, що найбільш відвідуване господинею місце – це кухня. Однак не всі жінки є володарками великої кухні. А так хочеться, щоб це приміщення було функціональним, зручним, а головне, затишним!

Білий колір ідеальний для оформлення маленької кухні, адже він має властивість відбивати світло, завдяки чому створює відчуття простору і візуально розсовує стіни. Про це пише trizio.

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До речі, всупереч поширеним міфам, білі поверхні набагато практичніші за темні. Та й в цілому, інтер'єри, оформлені в світлих тонах, здаються охайнішими.

Один із трендів 2021 року – монохромні інтер'єри з білою підлогою, стінами та меблями. Використавши цей трюк в дизайні маленької кухні, ви зможете стерти кордони тісного простору і створити ілюзію простору. А щоб інтер'єр маленької кухні в білій гамі не видався занадто стерильним, використовуйте декілька відтінків білого і комбінуйте контрастні текстури. Наприклад, фасади кухні можуть бути глянцевими, стіни цегляними, а фартух скляним. Ми зібрали 20 фото красивих інтер'єрів для вашого натхнення:

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