Дизайн і ключові характеристики Honor 50 показали на офіційному рендері

За тиждень до презентації пресслужба компанії опублікувала офіційний тизер Honor 50, підтвердивши дизайн новинки. Гаджет з оригінальною формою камери показали на прес-рендері відразу в декількох кольорах. Крім того, виробник поділився деякими технічними особливостями смартфона.

На тильній стороні флагмана розмістяться відразу чотири датчики основної камери. При цьому перископічного модуля, судячи зі зображення, у Honor 50 не буде, пише ITHome.

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Апарат представлений на банері у чотирьох варіантах забарвлення корпусу: чорному, зеленому, рожевому і градієнтному.

Супровідний напис підтверджує, що апарат підтримує блок живлення потужністю 100 Вт, але не уточнює, про яку саме версію йде мова. Крім того, у тексті згадується і 100-мегапіксельний датчик камери, а також можливість дисплея відображати до мільярда колірних відтінків.

Очікується, що компанія представить відразу три модифікації Honor 50. Базова модель імовірно отримає чип Snapdragon 778G, флагману з приставкою Pro приписують Snapdragon 888, а для спеціальної версії Honor 50 SE виробник, за чутками, підготував процесор MediaTek Dimensity.

Презентація новинок відбудеться 16 червня.

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