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Дизайн і функції Xiaomi Mi Band 4 розкрито реальними фотографіями

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Xiaomi Mi Band 4 не сильно відрізнятиметься від попередника - фото 1
Xiaomi Mi Band 4 не сильно відрізнятиметься від попередника

Індійський інсайдер Мукул Шарма, котрий набирає популярності, раніше показав дизайн Redmi K20 до презентації. Тепер він поділився світлинами нового покоління фітнес-трекера Xiaomi Mi Band 4. На фото можна розглянути оновлений дизайн гаджета та роботу деяких його функцій.

Як і повідомлялося раніше, зовні Xiaomi Mi Band 4 практично не відрізняється від третього покоління.

І ще: Redmi K20 і Redmi K20 Pro: тонкощі, які варто знати перед покупкою бюджетних флагманів

Виробник відмовився від поглиблення під сенсорну кнопку. Вона буде позначатися невеликою круглою іконкою. Основним же нововведенням має стати кольоровий дисплей.

Дизайн і функції Xiaomi Mi Band 4 розкрито реальними фотографіями - фото 330896

Дизайн і функції Xiaomi Mi Band 4 розкрито реальними фотографіями - фото 330897

Дизайн і функції Xiaomi Mi Band 4 розкрито реальними фотографіями - фото 330898

На представлених фотографіях також видно, що головний екран можна буде кастомізувати та налаштовувати відображення часу й іншої інформації на ньому. Джерело також підтвердило, що браслет знову буде доступний у двох версіях: з NFC і без.

Інсайдер натякнув, що анонс новинки відбудеться вже зовсім скоро.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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