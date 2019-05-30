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Дизайн і функції Xiaomi Mi Band 4 розкрито реальними фотографіями
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Індійський інсайдер Мукул Шарма, котрий набирає популярності, раніше показав дизайн Redmi K20 до презентації. Тепер він поділився світлинами нового покоління фітнес-трекера Xiaomi Mi Band 4. На фото можна розглянути оновлений дизайн гаджета та роботу деяких його функцій.
Як і повідомлялося раніше, зовні Xiaomi Mi Band 4 практично не відрізняється від третього покоління.
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Виробник відмовився від поглиблення під сенсорну кнопку. Вона буде позначатися невеликою круглою іконкою. Основним же нововведенням має стати кольоровий дисплей.
На представлених фотографіях також видно, що головний екран можна буде кастомізувати та налаштовувати відображення часу й іншої інформації на ньому. Джерело також підтвердило, що браслет знову буде доступний у двох версіях: з NFC і без.
Інсайдер натякнув, що анонс новинки відбудеться вже зовсім скоро.
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