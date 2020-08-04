Дизайн довгоочікуваної Kia Stinger 2021 розсекретили до прем'єри

Зберегти модель в секреті до офіційного дебюту Kia не вдалося, оскільки фотошпигуни зловили новинку Stinger 2021 абсолютно без камуфляжу під час проходження дорожніх тестів.

Серед нововведень можна відзначити іншу графіку фар і задніх ліхтарів, а також колісні диски з іншим дизайном. Ще на кормі авто замість емблеми KIA з'явився великий напис з назвою моделі. Внутрішнє планування зберігає форму сучасної версії. В оснащення увійде мультимедійна система з 10,25-дюймовим дисплеєм і сучасна цифрова приладова панель.

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Найбільші зміни відбулися в моторній гамі оновленого Kia. Зокрема, двигуни стануть недоступні, а на зміну прийде 2,5-літровий T-GDI потужністю 304 к.с. і 422 Нм крутного моменту, який працює в парі з 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач. Топова версія отримає агрегат з віддачею в 380 л.с. і 530 Нм крутного моменту. Обидва двигуни вже використовують на седані Genesis G80.

Виробник поки не назвав дату дебюту оновленого Kia Stinger, але, за чутками, презентація запланована на кінець серпня цього року.

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