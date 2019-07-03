Круті побутові лайфхаки на кожен день, які спростять вам життя

Лайфхаки дозволяють економити час та гроші. І хоча деякі поради на перший погляд здаються божевільними – працюють вони відмінно. Ви коли-небудь могли уявити, що унітаз легко почистити розчинним напоєм, а одяг можна випрасувати спреєм?

Ми зібрали для вас прості лайфхаки, які точно полегшать вам життя.

Як відбілити підошву кросівок

Міцелярна вода може допомогти "оживити" старі кеди і шкіряне взуття. Нанесіть трохи рідини на ватний диск, протріть забруднення і змийте водою.

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Розчинний напій очистить унітаз не гірше за спеціальну рідину

До складу розчинних напоїв входить лимонна кислота – відмінний природний очищувач. Цей спосіб є дієвим альтернативним варіантом для прибирання у ванній кімнаті.

Як відбілити і продезінфікувати дошки на кухні

Змішайте такі інгредієнти: 3-4 ст. л. харчової соди, 1 ст. л. мийного засобу для посуду і 1-2 ст. л. перекису водню. Нанесіть очищувальну пасту на поверхню і зачекайте кілька годин (можна залишити на ніч). Ось що ви отримаєте в результаті: Як попрасувати одяг спреєм Змішайте 1 ч. л. кондиціонера для волосся, 1 ст. л. оцту і 2 склянки води. Розбризкайте на одяг, розгладьте його руками і дочекайтеся повного висихання. Наповнювач для котячого туалету усуває неприємні запахи Покладіть в мішок для сміття трохи наповнювача для котячого туалету і помістіть туди предмет, який хочете дезодорувати. Це може бути взуття, лежанки для тварин або килимки – все, що погано піддається пранню. Зав'яжіть пакет і залиште на кілька днів. Як позбутися від шерсті тварин на меблях Нанесіть трохи лаку для волосся на гумову рукавичку і пройдіться по диванах, кріслах і килимах – словом, по тих місцях, звідки найскладніше прибрати шерсть домашніх тварин. Як прибрати катишки з одягу Швидкий спосіб привести одяг в порядок: дрібнозернистий наждачний папір замінить спеціальну машинку для видалення катишків. Як зберігати овочі свіжими Якщо покласти губки для миття посуду в контейнер для фруктів і овочів, вони вберуть конденсат і запахи. Так продукти довше збережуть свою свіжість. Як зручно зберігати пляшки з соусами Лайфхак для тих, хто ненавидить витрушувати залишки соусу з пляшки. Якщо зберігати їх догори дном в лотку з-під яєць, то трясти баночку не доведеться.

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