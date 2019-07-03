Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019 Чорнобиль

Круті побутові лайфхаки на кожен день, які спростять вам життя

  • 59
Круті побутові лайфхаки на кожен день, які спростять вам життя - фото 1

Лайфхаки дозволяють економити час та гроші. І хоча деякі поради на перший погляд здаються божевільними – працюють вони відмінно. Ви коли-небудь могли уявити, що унітаз легко почистити розчинним напоєм, а одяг можна випрасувати спреєм?

Ми зібрали для вас прості лайфхаки, які точно полегшать вам життя.

Як відбілити підошву кросівок

Круті побутові лайфхаки на кожен день, які спростять вам життя - фото 338073

Міцелярна вода може допомогти "оживити" старі кеди і шкіряне взуття. Нанесіть трохи рідини на ватний диск, протріть забруднення і змийте водою.

Це цікаво: Як легко видалити кісточки з вишень чи черешень

Розчинний напій очистить унітаз не гірше за спеціальну рідину

Круті побутові лайфхаки на кожен день, які спростять вам життя - фото 338070

До складу розчинних напоїв входить лимонна кислота – відмінний природний очищувач. Цей спосіб є дієвим альтернативним варіантом для прибирання у ванній кімнаті.

Як відбілити і продезінфікувати дошки на кухні

Круті побутові лайфхаки на кожен день, які спростять вам життя - фото 338074

Змішайте такі інгредієнти: 3-4 ст. л. харчової соди, 1 ст. л. мийного засобу для посуду і 1-2 ст. л. перекису водню. Нанесіть очищувальну пасту на поверхню і зачекайте кілька годин (можна залишити на ніч). Ось що ви отримаєте в результаті:

Круті побутові лайфхаки на кожен день, які спростять вам життя - фото 338075

Як попрасувати одяг спреєм

Змішайте 1 ч. л. кондиціонера для волосся, 1 ст. л. оцту і 2 склянки води. Розбризкайте на одяг, розгладьте його руками і дочекайтеся повного висихання.

Круті побутові лайфхаки на кожен день, які спростять вам життя - фото 338078

Наповнювач для котячого туалету усуває неприємні запахи

Покладіть в мішок для сміття трохи наповнювача для котячого туалету і помістіть туди предмет, який хочете дезодорувати. Це може бути взуття, лежанки для тварин або килимки – все, що погано піддається пранню. Зав'яжіть пакет і залиште на кілька днів.

Круті побутові лайфхаки на кожен день, які спростять вам життя - фото 338080

Як позбутися від шерсті тварин на меблях

Нанесіть трохи лаку для волосся на гумову рукавичку і пройдіться по диванах, кріслах і килимах – словом, по тих місцях, звідки найскладніше прибрати шерсть домашніх тварин.

Круті побутові лайфхаки на кожен день, які спростять вам життя - фото 338081

Як прибрати катишки з одягу

Швидкий спосіб привести одяг в порядок: дрібнозернистий наждачний папір замінить спеціальну машинку для видалення катишків.

Круті побутові лайфхаки на кожен день, які спростять вам життя - фото 338091

Як зберігати овочі свіжими

Якщо покласти губки для миття посуду в контейнер для фруктів і овочів, вони вберуть конденсат і запахи. Так продукти довше збережуть свою свіжість.

Круті побутові лайфхаки на кожен день, які спростять вам життя - фото 338082

Як зручно зберігати пляшки з соусами

Лайфхак для тих, хто ненавидить витрушувати залишки соусу з пляшки. Якщо зберігати їх догори дном в лотку з-під яєць, то трясти баночку не доведеться.

Круті побутові лайфхаки на кожен день, які спростять вам життя - фото 338085

Читайте також: Дієві поради, як пережити спеку

powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Податок на посилки з 1 липня: чому купувати смартфони з-за кордону вже не вигідно
  • 01 липня, 18:35
  • 1381
Нова акція від Радіо МАКСИМУМ і Київстар: вигравай подарунок для ідеальної подорожі
  • 01 липня, 08:00
  • 51
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1579057
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Україна Новини