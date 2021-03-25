Дієтологиня назвала вітамін, який захищає від старіння

Правильне харчування – запорука краси, молодості, і звичайно ж, здоров'я. Лікарка-дієтологиня Інна Пічугіна розповіла, яким вітаміном потрібно збагачувати організм, якщо хочете уповільнити процеси старіння.

Спеціалістка зазначила, що особливу увагу потрібно приділити вітаміну К, головною функцією якого є підтримування регуляції згортання крові. Цей елемент також допомагає в лікуванні захворювань крові, повідомляє

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За словами лікарки, дефіцит саме цього вітаміну може призвести до раннього старіння. Справа в тому, що при його нестачі в організмі знижується рівень інтерлейкінів – групи цитокінів, що синтезуються в основному лейкоцитами. Це може спровокувати проблеми з імунною системою, в результаті прискоривши старіння всього організму. Крім того, вітамін покращує роботу нирок і взаємодія кальцій і вітаміну Д, а їх поєднання зміцнює кісткову систему і сполучну тканину.

Дієтологиня зазначила, що збагатити організм вітаміном К допоможуть такі продукти: капуста, шпинат, броколі, яловича печінка, курка, ківі, авокадо. Точної дози добової норми вітаміну К для людини не існує, але в цілому дієтологи вважають, що 120 мкг на день оптимально підходить для чоловіків, а 90 мкг достатньо для жінок.

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