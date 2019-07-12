Чому не варто їсти ранні кавуни навіть, якщо дуже хочеться

У ранніх кавунах і динях, за словами лікарів, містяться хімікати, які підвищують ризики розвитку різних проблем зі здоров'ям, включаючи ракові пухлини.

Кавуни і дині в супермаркетах стали з'являтися ще в червні, але лікарі переконані: купувати баштанні найкраще в серпні. Навіть самі «швидкі» сорти кавунів дозрівають не раніше кінця липня, відзначають експерти.

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Ранні кавуни з великою ймовірністю містять в собі азотно-фосфорні компоненти добрив, які є токсинами для організму і провокують симптоми отруєння. Ці нітрати в шлунку трансформуються в нітрити, які специфічним чином взаємодіють з кров'яними клітинами, викликаючи в організмі кисневе голодування. Крім того, велика кількість нітратів може виявитися фактором виникнення злоякісних процесів, що призводять до появи виразкового коліту і раку в органах шлунково-кишкового тракту, ураження печінки.

Вся правда про ранні кавуни

Крім того, фахівці радять не купувати продукти в місцях несанкціонованої торгівлі, уздовж трас, а також на стихійних ринках.

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