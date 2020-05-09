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Дієтологи розповіли, який хліб найкорисніший
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Відмовлятися від хліба повністю не варто, стверджують фахівці. Набагато ефективніше буде розібратися, який хліб найкорисніший.
Хороший хліб містить вітаміни групи B, A, K, E і цілий набір корисних мінералів. Відмовлятися від хліба повністю не варто.
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Вибрати корисний продукт в магазині елементарно. У складі "правильного" хліба борошно, масло, молоко, вода, яйця, дріжджі та рослинні олії. Залежно від виду є спеціальні добавки, горіхи або шматочки фруктів.
Велика частина хлібних виробів приготовлена з додаванням дріжджів. Від них тісто набухає і виглядає краще. Для травлення такий хліб не дуже хороший. Зазвичай "найкориснішим" хлібом виробники називають бездріжджовий, оскільки він надає позитивний вплив на роботу кишечника.
Дієтологи ж вважають найкориснішим хлібом цілозерновий. За результатами багатьох досліджень вдалося довести, що багаті клітковиною продукти в цілому і цілозернові зокрема значно знижують ризик розвитку діабету і захворювань серцево-судинної системи.
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