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Дієтологи розповіли, як їсти макарони і не набирати зайвого

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Макарони не сприяють набору зайвої ваги / NYT Cooking

Науковці з Канади провели дослідження, результати якого потішать усіх фанатів макаронних виробів.

Згідно з даними, отриманими фахівцями, від вживання макаронів не товстіють – вага збільшується від додавання до них жирних соусів та інших калорійних компонентів, а також від великої кількості вуглеводів у раціоні в цілому.

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Автори праці, фахівці St. Michael's Hospital в Торонто, проаналізували дані 30 контрольованих досліджень за участю 2500 осіб, для яких макарони були основним джерелом вуглеводів. У результаті дослідники резюмували: макарони можуть бути частиною здорової дієти, зокрема, гіпоглікемічної. Фахівці змогли переконатися в тому, що від макаронів не товстіють.

Отримані нами дані показали, що макарони не сприяють зростанню маси тіла або збільшення жирових відкладень. Фактично, аналіз показав невелику втрату ваги, – повідомили дослідники.

Фанати пасти можуть видихнути - фото 295829
Фанати пасти можуть видихнути / NYT Cooking

Учені розповіли, що учасники досліджень, чиї дані вони аналізували у своїй праці, з'їдали 3,3 порції макаронів на тиждень замість інших вуглеводів. За 12 тижнів кожний із них втратив у середньому 500 грамів. Цей ефект фахівці пов'язують з тим, що при вживанні макаронів в їжу відбувається менше підвищення рівня цукру в крові, ніж при вживанні вуглеводних продуктів з високим глікемічним індексом.

Тому ви можете спокійно насолоджуватися улюбленими макаронами. Лиш пам'ятайте, що ваш раціон має бути збалансований і в міру насичений жирами.

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Джерело: sciencedaily
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