Дієтологи розповіли, що буде, якщо пропускати обід

Безсистемне голодування замість втрати ваги приносить лише проблеми.

Говорячи, що ви відмовляєтеся від обіду, щоб скинути кілька кілограмів, потрібно бути готовим, що бажання збудеться, але трохи не так, як планувалося. Річ у тому, що пропуски прийомів їжі дійсно можуть спровокувати втрату ваги за умови, що ви не будете заповнювати "прогалини" під час вечері.

І ще: Капустяні котлети: рецепт, який змусить забути про м'ясо

У непростій ситуації з втратою ваги в безсистемній дієті є і зворотна сторона, яка полягає в тому, що організму буде важко повернутися до "заводських налаштувань". Тобто, коли ви усвідомлюєте помилку і почнете правильно і регулярно харчуватися, вам все одно доведеться ще набрати вагу понад те, що вже встигло відкластися у жир.

Дієтологи розповіли, що буде, якщо пропускати обід

Втрата працездатності та неуважність – звичайні симптоми ближче до кінця голодного дня або напівголодного тижня в офісі. Це все позначається нестача цукру, електролітів і натрію, які організм з їжі переробляє в енергію для мозку.

Через зниження надходження в організм білків і жирів багато вітамінів просто не засвоюються належним чином, що очікувано призводить до погіршення стану колись пружної шкіри і хорошого волосся.

Читайте також: Чому не можна їсти гарячий хліб