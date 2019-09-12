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Дієтологи розповіли, кому особливо корисно їсти сир

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Смачні сири - фото 1
Смачні сири / yourlifestyle

У сирі міститься вітаміни групи В, А, РР і D які покращують роботу мозку і допомагають впоратися зі стресом.

На цьому наполягають тренери зі здорового способу життя і дієтологи, які й розповіли корисні факти про сир.

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Допомога у зниженні ваги. При вживанні сиру почуття голоду проходить швидше, оскільки продукт багатий білками. При нестачі білкової їжі в організмі відбувається порушення обмінних процесів, вага може довгий час стояти і не змінюватися.

Також сир запобігає діабету. У продукті міститься масляна кислота, яка допомагає контролювати рівень цукру в крові у хворих на діабет другого типу. Дієтолог зазначила, що сир є джерелом кальцію, магнію і цинку.

Вживання сиру покращує сон і метаболізм. Вважається, що тверді сири допомагають поліпшити якість нічного відпочинку, оскільки триптофан у сирі впливає на вироблення мелатоніну, гормону сну. При його дефіциті сон людини стає переривчастим, розвивається безсоння.

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Італійський сир

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Джерело: yourlifestyle
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