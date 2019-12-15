Дієтологи пояснили, чому складно худнути рівномірно

Багато людей стикаються з проблемою, коли худне одна частина тіла, а в найбільш проблемній зоні жир не спалюється.

Дієтологи пояснили, що немає приводу для занепокоєння, оскільки у всіх цей процес проходить по-різному, треба лише докласти зусиль.

І ще: Зимове харчування: як харчуватися взимку смачно і корисно

"Все тіло схудло, а живіт залишився, яким і був! Чому в одних живіт худне в останню чергу, а в інших він йде відразу, але залишаються, наприклад, стегна? Ми всі різні, і типи жировідкладення у нас теж різні. Комусь пощастило мати рівномірний, в цьому випадку тіло набирає і худне з однаковою швидкістю в усіх зонах", – зазначили вони.

За словами експертів, з місць, де жир накопичується в першу чергу, він йде останнім. А коли спалюється зайвий прошарок у всьому тілі, прийде момент, в який він покине і проблемну зону.

Не здавайтеся!

Читайте також: Як‌ ‌схуднути‌ ‌до‌ ‌Нового‌ ‌року‌ ‌за‌ ‌2‌ ‌тижні:‌ ‌ефективні‌ ‌дієти‌ ‌і‌ ‌вправи‌