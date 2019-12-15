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Дієтологи пояснили, чому складно худнути рівномірно

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Тренування - фото 1
Тренування / fresh-fit

Багато людей стикаються з проблемою, коли худне одна частина тіла, а в найбільш проблемній зоні жир не спалюється.

Дієтологи пояснили, що немає приводу для занепокоєння, оскільки у всіх цей процес проходить по-різному, треба лише докласти зусиль.

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"Все тіло схудло, а живіт залишився, яким і був! Чому в одних живіт худне в останню чергу, а в інших він йде відразу, але залишаються, наприклад, стегна? Ми всі різні, і типи жировідкладення у нас теж різні. Комусь пощастило мати рівномірний, в цьому випадку тіло набирає і худне з однаковою швидкістю в усіх зонах", – зазначили вони.

За словами експертів, з місць, де жир накопичується в першу чергу, він йде останнім. А коли спалюється зайвий прошарок у всьому тілі, прийде момент, в який він покине і проблемну зону.

Не здавайтеся! - фото 374217
Не здавайтеся!

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Джерело: fresh-fit
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