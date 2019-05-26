Дієтологи підказали, як уникнути почуття голоду

Скоротити порції, зменшити калорії і позбутися зайвих кіло можна легко і просто, якщо слідувати правилам, які допоможуть уникнути почуття голоду.

Фахівці запевняють, що їсти менше не так вже й складно, коли ви знаєте, що саме потрібно робити. Вони пропонують слідувати простим правилам, які допоможуть обдурити почуття голоду і не з'їсти зайве. ⠀

І ще: Вчені відкрили нову корисну властивість броколі

Їжте довгі вуглеводи на сніданок. Американські вчені з'ясували: ті, хто їсть на сніданок вівсянку, протягом дня споживають на 30% калорій менше, ніж ті, хто їсть вранці солодкі пластівці або щось борошняне. Замініть солодкі напої на воду.

Їжте білок протягом всього дня. Намагайтеся додавати протеїн до кожного прийому їжі: це можуть бути молочні продукти, курка, індичка, тофу, горіхи, бобові. Їжа, багата на протеїн, в поєднанні з вуглеводами, надовго насичує і допомагає запобігти гострим нападам голоду ввечері. ⠀

Готуйте їжу вдома. У деяких ресторанах і кафе страви готують на рослинній олії. Зазвичай це суміш пальмової, соєвої та інших олій низької якості. Більшість олій під час нагрівання утворюють канцерогенні речовини, небезпечні для організму. ⠀

Смачний салат на вечерю

Читайте також: Ці смачні продукти покращують травлення