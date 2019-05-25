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Володимир Зеленський ЗНО Холостяк

Ці смачні продукти покращують травлення

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Що їсти для хорошого травлення

Дієтологи назвали продукти, які повинні бути у раціоні кожного. Саме ці смаколики позитивно впливають на процес травлення, зміцнюючи здоров'я та допомагаючи схуднути.

Чимало медиків звертають увагу на те, що деякі продукти потрібно вживати регулярно, адже вони покращують роботу травної системи. Це, у свою чергу, зміцнює імунітет, а також дозволяє позбавитись зайвих кілограмів.

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Редиска. Ця рослина допомагає оздоровити мікрофлору кишківника та збільшує кількість корисних бактерій. Також не варто забувати про те, що редиска містить чимало клітковини і за її кількістю може позмагатись зі звичайною капустою.

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Куркума. Ця спеція допомагає пришвидшити метаболізм, а також зменшує ризики появи гастриту та виразки. Недавні дослідження також показали, що вживання куркуми допомагає зменшити кількість жирових відкладень.

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Морква. Саме цей популярний овоч допомагає організму, як природний пребіотик, а також позбавляє неприємних проблем з туалетом.

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Спаржа. Цей продукт багатий на інулін, пребіотик, який допомагає товстій кишці повноцінно засвоювати всі корисні речовини, а також зменшує ризики алергій.

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Часник. Він не лише знищує всі шкідливі бактерії, а також позитивно впливає на апетит та засвоєння їжі. Учені наголошують, що він має властивість позбавляти болю.

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Джерело: newsyou.info
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