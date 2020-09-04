Дієтологи назвали три складові здорового раціону

Фахівець з харчування Ганна Єлькіна запропонувала список того самого корисного "палива" для організму, що оздоровить і зробить нас бадьорішими.

Вуглеводи – важливе джерело енергії! З вуглеводів дуже важлива клітковина – це овочі, зелень і ягоди. Орієнтуйтеся на 500 г зелені і овочів на день. Можете додати трохи фруктів.

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Жири (в ідеалі 30-40% від раціону) – основа для формування сигнальних молекул, які керують обмінними процесами. Також жири необхідні для роботи мозку! Пріоритет віддавайте омега-3 (не плутайте з омега-6). Виключайте соняшникову та кукурудзяну олії. Дуже добре засвоюється жирна їжа разом із зеленню і травами, так що заправляйте салатик олією.

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Білки дуже добре насичують організм, дають нам багато енергії і гарного настрою. Норми білка – від 0,8 до 1 г на кожен 1 кг вашої ваги. Віддавайте перевагу птиці, кролику, яйцям, дикій рибі, морепродуктам. Зовсім трошки дозволяйте собі червоного м'яса і субпродуктів. І не забувайте про рослинні білки (бобові, горіхи).

Здорова їжа

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