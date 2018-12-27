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Дієтологи назвали напій, що спалює жир

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Найкраще коктейль випивати вранці - фото 1
Найкраще коктейль випивати вранці / Смузик

Цей напій швидко позбавить вас жирових складок на животі.

Рецепт смачного і корисного напою, який допоможе швидше знизити вагу.

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Складові:

  • 1 стебло селери;
  • 1 середній огірок;
  • Склянка нарізаної петрушки;
  • 3 шматки свіжого ананаса.

Спосіб приготування:

Добре промийте овочі. Очистіть від шкірки ананас. Всі інгредієнти покладіть в блендер і подрібніть до однорідної маси. У напій можна додавати сіль, перець і інші приправи.

Ананасово-овочевий коктейль потрібно випити протягом 15 хвилин після приготування, щоб він не втратив всі свої корисні властивості. Найкраще його випивати вранці і на голодний шлунок. Результат буде відчутний вже за тиждень, якщо вживання напою поєднати з заняттями спортом і правильним харчуванням.

Дієтологи назвали напій, що спалює жир - фото 297898
Дієтологи назвали напій, що спалює жир

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Джерело: smuzik
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