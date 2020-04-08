Цей простий смаколик позбавляє від стресу

Ні для кого не таємниця, що харчування та психологічний стан справді тісно пов'язані. Тому важливо приділяти увагу раціону, щоб нівелювати наслідки негативних емоцій. Учені назвали простий і доступний смаколик, який дозволяє позбутись стресу.

Дослідники з Гарвардського університету визначили, яка ж їжа покращує поглинання гормонів стресу та позитивно впливає на самопочуття. Для цього учені зібрали добровольців, яких розділили на три групи.

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Люди з першої їли вівсянку швидкого приготування, а представники другої – курячі яйця. У третій групі трапези зовсім не відрізнялась від їхніх традиційних уподобань.

Яйця дозволяють попрощатись зі стресом

Виявилось, ті, хто вживав курячі яйця, значно краще позбувались стресів. Все завдяки тому, що їхні наднирники ефективніше блокували викиди адреналіну. А от піддослідні, які їли вівсянку, стали більш сприятливими до різного роду стресів. Тут також легко пояснити все тим, що їжа швидкого приготування викликає стрибки цукру в крові.

"На фоні різких перепадів цукру підіймається викид "гормону паніки", що викликає симптоми панічних атак, серед яких слабкість, страх та холодний піт", – пояснюють медики.

Яйця дозволяють попрощатись зі стресом

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