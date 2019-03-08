Дієтологи назвали найкорисніші продукти на випадок кінця світу

У світі є багато людей, які запасаються продуктами на випадок апокаліпсису. Найчастіше вони обирають курку, рис, вівсянку і суп в консервах, що не є правильним.

У випадку реального кінця світу людству знадобляться інші продукти. Свою точку зору про найкращі страви висловили різні дієтологи.

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Ліам Браун з Единбурга, наприклад, найкращим для апокаліпсису продуктом назвав тушонку в консервах. "М'ясо в консервах – хороше джерело жирів і протеїну. На одній тушонці можна прожити досить довго, проте незабаром через нестачу вітамінів почнуться проблеми зі здоров'ям", – зазначив він. Студенти медичного університету в Брістолі не змогли зупинитися на одному продукті і назвали ще імбир і кіноа. На їхню думку, ці два інгрідента можна чергувати і готувати в різних варіаціях, щоб не набридало.

Дієтолог Люсі Джонс вважає, на випадок кінця світу потрібно запастися піцою, тому що через різні інгредієнти там є всі необхідні вітаміни.

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