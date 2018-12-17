Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Миколая Новий рік 2019

Чому не варто відмовлятись від полуниці

  • 11
Чи корисна полуниця - фото 1
Чи корисна полуниця

Учені розповіли, чим корисна полуниця і чому не варто нехтувати замороженою ягодою взимку.

Науковці з Британської лабораторії космічної радіації виявили, що вживання полиці допомагає астронавтам обмежити дію радіації, уникнути депресії та покращити розумову діяльність. Варто зазначити, що ця ягода є доволі популярною у раціоні тих, хто працює на орбіті. А все через значний міст цинку, фітонцидів та антибіотиків.

І ще: Медики розповіли, чому потрібно регулярно їсти гранати

Тому не дивно, що для всіх людей цей смаколик є дуже корисним. Медики пояснюють, що полуниця позитивно впливає на роботу нервової системи, а також допомагає при захворюваннях суглобів і виводить зайву рідину з організму.

Тож експерти радять не нехтувати взимку замороженими ягодами, варенням, джемами та не відмовлятись від страв з полуницею.

Чи корисна полуниця - фото 295500
Чи корисна полуниця

Читайте також: Лікарі назвали продукти, які впливають на жіночі гормони

Джерело: zdorovia.com.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: сексуальна американська фітнес-модель Ана Чері (18+)
  • Вчора, 17:30
  • 2257
Х-фактор 9: хто покинув шоу у четвертому прямому ефірі від 15-12-2018
  • 15 грудня, 23:53
  • 1776
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25 квітня, 20:31
  • 906342
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Здоров'я