Чому не варто відмовлятись від полуниці

Учені розповіли, чим корисна полуниця і чому не варто нехтувати замороженою ягодою взимку.

Науковці з Британської лабораторії космічної радіації виявили, що вживання полиці допомагає астронавтам обмежити дію радіації, уникнути депресії та покращити розумову діяльність. Варто зазначити, що ця ягода є доволі популярною у раціоні тих, хто працює на орбіті. А все через значний міст цинку, фітонцидів та антибіотиків.

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Тому не дивно, що для всіх людей цей смаколик є дуже корисним. Медики пояснюють, що полуниця позитивно впливає на роботу нервової системи, а також допомагає при захворюваннях суглобів і виводить зайву рідину з організму.

Тож експерти радять не нехтувати взимку замороженими ягодами, варенням, джемами та не відмовлятись від страв з полуницею.

Чи корисна полуниця

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