Дієтологи розповіли, що потрібно їсти при високому тиску

За допомогою правильного харчування можна значно полегшити свій стан при високому тиску.

Вчені з Національного інституту серця, легенів і крові в США знайшли ідеальну дієту, яка дозволить позбутися зайвої ваги. Найкращим пристроєм харчування експерти назвали дієтичний підхід до лікування гіпертонії.

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Вони стверджують, що найкраща дієта в світі здатна стабілізувати кров'яний тиск в тілі людини. Крім того, система дозволить знизити рівень холестерину в крові і відновити нормальну роботу шлунково-кишкового тракту.

Відомо, що такий план здорового харчування дозволить забезпечити довге і безболісне життя. Дієтичний підхід – це план здорового харчування, який змінює спосіб життя людини. Через високу користь такої дієти вчені назвали її найкращою в світі. Експерти кажуть, що для відновлення здоров'я можна дотримуватися і "гнучкої вегетаріанської дієти", яка дозволить позбавити організм від шкідливого впливу м'яса.

Принципи харчування:

відмова від фаст-фуду;

мінімізація жирної і смаженої їжі;

відмова від солодощів, газованої води і кондитерських виробів;

наявність в раціоні продуктів, які нормалізують артеріальний тиск.

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