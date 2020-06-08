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Дієтологи нагадали про корисні властивості печериць

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Печериці - фото 1
Печериці / edaplus

Звичайні печериці стимулюють імунітет, посилюють дію інсуліну, покращують обмін речовин, мають невисоку калорійність і містять білок, підкреслюють дієтологи.

Перша корисна властивість. Вчені довели, що гриби стимулюють імунітет, активізуючи вироблення імуноглобуліну в слизовій слини і мають бактерицидну дію.

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Друга корисна властивість. Вони підсилюють дію інсуліну. Печериці містять багато хрому. Завдяки цьому мікроелементу інсулін швидше отримує глюкозу в клітину. Крім того, він дуже важливий для вуглеводного обміну. Цей продукт містить багато клітковини.

Третя корисна властивість. Печериці ефективно покращують обмін речовин. Дієтологи рекомендують людям, що страждають на діабет і ожиріння, вживати в їжу тушковані або запечені печериці, які містять мало калорій і дають відчуття насичення.

Гриби - фото 408787
Гриби

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Джерело: edaplus
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