Дієтологи нагадали про корисні властивості печериць

Звичайні печериці стимулюють імунітет, посилюють дію інсуліну, покращують обмін речовин, мають невисоку калорійність і містять білок, підкреслюють дієтологи.

Перша корисна властивість. Вчені довели, що гриби стимулюють імунітет, активізуючи вироблення імуноглобуліну в слизовій слини і мають бактерицидну дію.

І ще: Кому не варто їсти полуницю

Друга корисна властивість. Вони підсилюють дію інсуліну. Печериці містять багато хрому. Завдяки цьому мікроелементу інсулін швидше отримує глюкозу в клітину. Крім того, він дуже важливий для вуглеводного обміну. Цей продукт містить багато клітковини.

Третя корисна властивість. Печериці ефективно покращують обмін речовин. Дієтологи рекомендують людям, що страждають на діабет і ожиріння, вживати в їжу тушковані або запечені печериці, які містять мало калорій і дають відчуття насичення.

Гриби

Це цікаво: Три прості способи підняти собі настрій: спробуйте й ви