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Дієтолог розповів, чому не слід зловживати яблучним соком
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Яблучний сік в цілому – корисний напій. Але пити його треба правильно, адже у соку є кілька особливостей, через які його вживання може шкодити людині. Розповідаємо, що з ним не так.
Зокрема, через пиття свіжовичавленого яблучного соку може підвищуватися рівень глюкози в крові. Ця властивість робить сік небажаним при метаболічних порушеннях, ожирінні, діабеті та переддіабеті.
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Сік може різко підвищити рівень глюкози в крові. Здоровим людям краще його пити у першій половині дня, – підкреслив дієтолог.
Також фахівець застеріг про те, що яблучний сік має високу кислотність і тому здатний нашкодити цілісності слизової шлунково-кишкового тракту. Людям з ослабленим шлунком, ерозіями, виразковою хворобою цей сік протипоказаний.
У цілому через підвищений вміст органічних кислот в яблучному соку навіть при відсутності вищезгаданих хвороб лікарі радять пити його в кількості не більше трьох склянок на тиждень.
Експерт додав, що свіжовичавлений яблучний сік краще пити через соломинку, адже його кислоти здатні шкодити зубній емалі. Після пиття соку рот слід прополоскати чистою водою.
А от пакетований яблучний сік має менше корисних властивостей і містить занадто багато цукру, підкреслив експерт.
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