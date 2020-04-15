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Дієтолог розповіла, як побороти переїдання під час карантину

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Ці поради допоможуть вам не переїдати - фото 1
Ці поради допоможуть вам не переїдати

Під час карантину, коли кухня стає столицею квартири, а єдиний привід вийти з дому – походи в магазин, переїдати стає значно простіше. До того ж, цей процес практично непомітний – під'їдати протягом дня стає звичкою. Дієтолог Ольга Безугла поділилася в Instagram лайфхаками.

У період тривалого перебування у будинку нам властиво переїдати, але з цим можна працювати, точніше – потрібно. Але що ж робити?

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Вода замість перекусу. Так, більше пити, прийшли на кухню – випили склянку води – розвернулися і пішли, це ваш перекус! Нам властиво плутати відчуття голоду з почуттям спраги! Стрес потрібно не заїдати, а запивати. Тільки водою.

Половина тарілки вашої страви завжди складається з овочів і трапезу важливо також починати з овочів. Так ви зможете контролювати почуття ситості!

Їжте повільніше. Фокус ретельної механічної обробки їжі за допомогою хорошого пережовування (флетчеризму) допомагає скоротити кількість їжі на половину і надовго залишатися ситими. Ви ж пам'ятаєте про те, що мозок отримує сигнал про насичення лише через 20 хвилин.

Завжди снідайте. Вживання сніданку, багатого клітковиною і білками, може запобігти виникненню тяги до їжі і забезпечити ситість протягом всього дня.

Не забувайте про важливість сніданків - фото 398370
Не забувайте про важливість сніданків

Приберіть зручність з їжі. Не потрібно викладати печеньки і цукерки в красиві цукерниці. Так вони легко доступні для вас, а це не дуже добре. Ховаємо їх якомога далі!. Вони ж не зіпсуються. Так ви рідше будете їх їсти!

Вимкніть все, поки ви їсте. Вчіться трапезувати з сім'єю за обіднім столом, відчуваючи смак їжі, її текстуру, спілкуючись з сім'єю про день, що минув. В експериментах доведено, люди, під час перегляду телевізора їли на 36% більше хлібобулочних виробів і на 71% більше макаронів і сиру, а ось корисною їжею у вигляді овочів об'їдалися лише на 11%.

Щойно повечеряли – йдіть чистити зуби. Думка про те, що доведеться знову чистити зуби, якщо вночі ще щось з'їсте може відлякати трохи нічне бажання підкріпитися.

Читайте також: Не з кави: дієтологи розповіли, з чого варто починати день

Джерело: Instagram
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