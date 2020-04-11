5 продуктів, які зарядять вас енергією на весь день

Кожен із нас знає, що продукти не лише насичують, а й додають енергії для нових звершень. Звичайно ж, можна поласувати чимось солоденьким, але такі перекуси дають короткостроковий ефект з низкою негативних наслідків. Щоб їх не було варто додати до раціону ці продукти, які заряджають енергією!

М'ясо

У цьому продукті відсутній цукор. Натомість воно містить багато білків, вуглеводів, вітамінів і корисних речовин, які позитивно діють на роботу організму. Для людей, які ведуть активний спосіб життя, м'ясо – незамінний продукт. Він позитивно впливає на кровоносну і нервову системи, а також зміцнює імунітет.

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Сир

На день рекомендується вживати приблизно 100 грамів сиру. Цього достатньо, щоб підвищити заряд енергії, а також збагатити організм білком, кальцієм і іншими вітамінами. Не у всіх сортів сиру вміст цукру дорівнює нулю, тому варто уважно поставитися до вибору цього продукту.

Додайте до раціону сир

Риба

Ні для кого не секрет, що риба – цінне джерело поліненасичених жирних кислот омега-3, які відіграють в організмі дуже важливу роль. Завдяки своєму складу, риба позитивно діє на серцево-судинну і нервову системи, знижує рівень "поганого" холестерину в крові, покращує обмін речовин і стимулює розумову активність.

Морепродукти

Ці продукти не містять цукру, але це не робить їх менш смачними і корисними. Морські делікатеси багаті на вітаміни, омега-3 жирні кислоти й інші речовини, що підтримують роботу всього організму.

Корисними є і морепродукти

Паста

З макаронами потрібно бути обережнішими. Дієтологи кажуть, що в складі пасти є цукри, але вони є складними, а не простими вуглеводами. Тобто, вони засвоюються повільніше, тому дарують енергію і відчуття ситості на довгий час. Перевагу потрібно віддавати сортам грубого помелу – вони дуже корисні та поживні. У такій пасті багато цінних речовин і амінокислот, які приносять організму багато користі.

Бережіть себе та не забувайте про збалансований сніданок, який принесе вам максимум енергії для нових звершень!

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