Дивовижна місіс Мейзел: з'явився трейлер третього сезону серіалу

У мережі опублікували промо до продовження атмосферного серіалу Дивовижна місіс Мейзел (The Marvelous Mrs. Maisel), який варто побачити. Дивіться трейлер онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

На офіційному Youtube-каналі Amazon Prime Video з'явився тизер до третього сезону серіалу "Дивовижна місіс Мейзел" (The Marvelous Mrs. Maisel), прем'єра якого запланована на 6 грудня 2019.

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Сюжет шоу розповідає про те, як у 50-60-х роках минулого століття колишня домогосподарка Місіс Мейзел залишається без чоловіка, але з чудовим гумором, який допомагає їй підкорювати сцену стендап-коміків. Щоправда, інколи доводиться нехтувати стосунками чи думкою інших, щоб втриматись на хвилі популярності. Все це доповнює неймовірна атмосфера Нью-Йорку тих років, а також паралельні лінії персонажів, які розкривають побут та особливості життя.

У головних ролях: Рейчел Броснахен, Майкл Зеген, Алекс Борштейн, Тоні Шалуб, Марін Хінкль та інші.

Дивовижна місіс Мейзел 3 сезон, дивитись трейлер онлайн:

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