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13 причин чому: з'явився фінальний трейлер 3 сезону

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13 причин чому, 3 сезон: трейлер серіалу онлайн - фото 1
13 причин чому, 3 сезон: трейлер серіалу онлайн / Rolling Stone

У мережі з'явився останній трейлер серіалу 13 причин чому (13 Reasons), який невдовзі повернеться на екрани. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Стрімінговий сервіс Netflix випустив фінальний трейлер до третього сезону серіалу 13 причин чому (13 Reasons), прем'єра якого запланована на 23 серпня.

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Новий сезон відійде від теми самогубства Ханни Бейкер, адже підлітків ошелешать новиною про вбивство Брайса Волкера. Як відзначають творці, у кожного була причина хотіти смерті Брайса, однак хто ж насправді це зробив?

У головних ролях залишились: Ділан Міннетт, Крістіан Наварро, Аліша Бое, Брендон Флінн, Джастін Прентіс, Майлз Гейзер та інші.

13 причин чому, 3 сезон: дивитись трейлер серіалу онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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