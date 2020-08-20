Дивовижна британка з синьою шкірою стала зіркою мережі: фото

Британка Лоурай Лі працює нігтьовою художницею, але відрізняється від оточення блакитним кольором шкіри. І справа не в генетиці чи особливостях організму.

Знайомтесь, Лоурай Лі – 28-річна майстер манікюру, яка мешкає в англійському місті Бредфорд, але знаменита далеко за його межами. А все через синій колір своєї шкіри. Дівчина щодня покриває тіло фарбою і мріє зробити перманентне тату, щоб завжди буде такою. До слова, зараз такий "образ" коштує їй всього 10 фунтів на місяць, що доволі бюджетно.

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"Я все життя хотіла синю шкіру, і коли бачила в кіно таких персонажів, думала, що вони виглядають чудово. Не знаю, чому синій. Просто відчуваю, що це мій колір шкіри", – розповіла Лоурай.

Але це не єдина причина, чому Лі фарбує себе кожного дня. Останні 4 роки вона страждає від агорафобії (боязнь відкритого простору). І саме синій колір, картинки космос на вікнах та вірний бойфренд допомагають їм уникати панічних атак.

"Це дійсно жахливе відчуття. Тому я спробувала створити собі маленький світ, якому належу. У мене фотографії космосу у вікнах. Я перебуваю тут в 99,9% випадків, тому, якщо відчуваю себе пригніченою, я можу прикинутися, ніби існую в щасливому місці, яке виглядає як космічний корабель. Думаю, це те ж саме, що бути синьою – для мене це просто спосіб відчути себе собою", – пояснила дівчина.

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