Цей пес катається на скейті краще, ніж люди: відео

У мережі не можуть втримати захват від собаки, який доволі вміло користується скейтбордом. І справді, нащо напружуватись і бігти, якщо можна просто кататись?

Собаки постійно борються з котами за місце зірок мережі, однак цей домашній улюбленець вирішив дивувати не мі-мі-мішністю, а талантами. І справді, мало котів (і не так багато людей) змогли б так легко кататись на скейті. Пес не боїться ні швидкості, ні втрати рівноваги, а також його доволі складно наздогнати. Не вірите?

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