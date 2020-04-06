Автор Pen Pineapple Apple Pen випустив новий хіт про миття рук (відео)

Відомий співак Піка Таро, який прославився треком Pen Pineapple Apple Pen, презентував новий вірусний кліп. Цього разу він обіграв серйозну тему пандемії коронавірусу, і це варто побачити!

Японський виконавець Піко Таро на кілька років зник після феєричної появи відео Pen Pineapple Apple Pen, про яке чимало людей щасливо забули.

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Але тепер він повернувся зі справді актуальним треком про миття рук, а абревіатура після про ананаси та ручки отримала нове значення. Тепер PPAP розшифровується, як Pray for People And Peace (Моліться за людей та мир). Новинка вже зібрала понад мільйон переглядів та продовжує підкорювати мережу.

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