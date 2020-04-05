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Дівчина показала, як правильно використовувати чистилку для овочів (відео)

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Лайфхак з чистилкою для овочів - фото 1
Лайфхак з чистилкою для овочів

Існують чимало приладів для полегшення приготування страв, однак є й звичні речі, які насправді працюють не так, як ми думаємо. Саме до таких відкриттів можна віднести і це відео з чистилкою для овочів та фруктів.

Дівчина під ніком Kat поділилась на своєму профілі в додатку TikTok відео з чистилкою для фруктів та овочів, яке швидко стало вірусним. Річ у тому, що головна героїня займалась приготуванням їжі та чистила батат.

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Саме в цей момент вона виявила, як насправді можна використовувати чистилку. Тож одразу взялась знімати це на телефон. Емоційне відкриття вразило користувачів, тож лайфхак за короткий час зібрав кілька мільйонів переглядів!

Спойлер: чистилкою можна водити у різні боки, не відриваючи від того, що нею чиститься.

@marriage_counselling

Why did nobody tell me this!!! ##todayyearsold ##useless ##domesticatedwife

♬ original sound - marriage_counselling

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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