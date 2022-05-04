Дивний: Історія Ела Янковича – дивіться онлайн тизер комедії з Деніелом Редкліффом

У мережу виклали тизер-трейлер комедії "Дивний: Історія Ела Янковича". У ній головну роль виконає улюбленець мільйонів Деніел Редкліфф.

Стрічка – байопік про легендарного коміка, музиканта, а також пародиста. Цікаво, що сценарій написав сам Ел Янкович, а от головну роль у ньому віддали Деніелу Редкліффу. Дивіться тизер разом з Радіо MAXIMUM!

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Творці фільму розповідають, що він досліджує кожен аспект життя Ела Янковича. У ньому можна буде побачити як стрімкий злет з хітами "Eat It" та "Like a Surgeon", так і бурхливі романи та розпусне життя.

На глядачів очікує дивовижна подорож як життям, так і кар'єрою Янковича. Цього талановитого вундеркінда, який став ще й справжньою музичною легендою у всьому світі.

Дивний: Історія Ела Янковича – дивіться онлайн тизер фільму з Редкліффом:

Цікаво, що у тизері можна почути пісню "Like a Surgeon". Вона є пародією на композицію "Like a Virgin". А ще глядачам показують уривки з інших виступів Янковича. Особливо уважні побачать Еван Рейчел Вуд в образі незрівнянної Мадонни.

Покажуть "Дивний: Історія Ела Янковича" восени. Точної дати прем'єри стрічки з Деніелом Редкліффом поки немає.

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