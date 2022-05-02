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війна

Капітан Україна: дивіться робочий постер українського фільму про супергероя

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Капітан Україна: дивіться робочий постер українського фільму про супергероя - фото 1

Режисер Любомир Левицький представив робочий постер фільму "Капітан Україна", над яким зараз працює. Це буде великий український фільм про суперсилу українців!

Творці фільму розповідають, що після 3 років підготовок, робота над проєктом "Капітан Україна", нарешті розпочалася.

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Український онлайн-кінотеатр SWEET.TV підписав контракт, відзняли промовідео, запустили кастинг на головну чоловічу роль, запланували на 24 лютого пресконференцію... Проте повномасштабна війна усе змінила.

"Зараз кожен українець на чолі з Президентом став Капітан Україна. Багато з нашої команди вже у військовій формі на передовій, багато хто волонтерить, а когось, на жаль, вже з нами нема… Наш проєкт обов'язково дочекається свого часу, після перемоги!", – коментує Любомир Левицький.

Любомир Левицький запевняє, що після перемоги, проєкт обов'язково реалізується. І також презентував робочий постер. В індустрії такий вид називають кіартом. Плакат демонструє велич наших трипільських предків та нашу суперсилу.

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