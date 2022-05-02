Капітан Україна: дивіться робочий постер українського фільму про супергероя

Режисер Любомир Левицький представив робочий постер фільму "Капітан Україна", над яким зараз працює. Це буде великий український фільм про суперсилу українців!

Творці фільму розповідають, що після 3 років підготовок, робота над проєктом "Капітан Україна", нарешті розпочалася.

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Український онлайн-кінотеатр SWEET.TV підписав контракт, відзняли промовідео, запустили кастинг на головну чоловічу роль, запланували на 24 лютого пресконференцію... Проте повномасштабна війна усе змінила.

"Зараз кожен українець на чолі з Президентом став Капітан Україна. Багато з нашої команди вже у військовій формі на передовій, багато хто волонтерить, а когось, на жаль, вже з нами нема… Наш проєкт обов'язково дочекається свого часу, після перемоги!", – коментує Любомир Левицький.

Любомир Левицький запевняє, що після перемоги, проєкт обов'язково реалізується. І також презентував робочий постер. В індустрії такий вид називають кіартом. Плакат демонструє велич наших трипільських предків та нашу суперсилу.

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