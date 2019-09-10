Ця прикраса робить обличчя невидимим для системи розпізнавання (фото)

Майбутнє вже настільки близько, що боротьба за персональну конфіденційність вже набуває обертів. Тому дизайнерка з Польщі вигадала спеціальну прикрасу, яка не дозволяє системам розпізнавання фіксувати обличчя. Стильно і безпечно!

У сучасному суспільстві власна конфіденційність поступово перетворюється у просто слово, оскільки чимало сайтів та соцмереж зберігають настільки багато інформації про людей, що аж непристойно.

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Тому не дивно, що польська дизайнерка Ева Новак вирішила дати шанс людям залишатись "у тіні". Вона використала алгоритм розпізнавання облич DeepFace у Facebook, щоб створити "INCOGNITO" – незвичайну прикрасу для обличчя.

Зараз це латунна маска, яка прикриває частини обличчя, запобігаючи визначати вашу особистість. Це своєрідна відповідь на громадський нагляд.

Маска має три основні форми: вигнутий прямокутник між бровами, пару кіл під очима та на щоках, а також дріт, який з'єднує всі деталі, нагадуючи своєрідні окуляри.

Джерело всіх фото: noma-studio.pl

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