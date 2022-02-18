Дивні дива: відома дата виходу 4 сезону популярного серіалу

Четвертий сезон Дивних див поділять на дві частини / кадр з серіалу

Четвертий сезон науково-фантастичного серіалу братів Дафферів "Дивні дива" поділять на дві частини. Розповідаємо, коли нам покажуть кожну з них на стрімінговому сервісі Netflix.

Перша частина четвертого сезону "Дивні дива" вийде 27 травня, друга – 1 липня. Оголошення на стрімінговому сервісі з'явилося під заголовком "У будь-якого кінця є початок".

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Одночасно стрімінговий сервіс опублікував чотири постери шоу та назвав ключові слова з перших чотирьох серій – "Росія", "Лабораторія", "Кріл-хаус" та "Каліфорнія".

Дія нового сезону розгорнеться через пів року після фіналу попереднього. Головні герої вперше виявляться порізно, і слідкувати за ними доведеться у паралельних сюжетних лініях. Друзі з Хоукінса мають зіткнутися з ще більш небезпечною надприродною загрозою.

Серіал уже продовжили на п'ятий сезон, і він стане останнім. Попри це, не виключено спін-офф, на який натякнули творці шоу.

"Про світ "Дивних див" можна розповісти ще безліч захоплюючих історій: нові таємниці, нові пригоди, нові несподівані герої. Але спершу ми хочемо закінчити історію сильної дівчинки на прізвисько Одинадцять та її хоробрих друзів, історію зламаного шефа поліції та відчайдушної матері, історію маленького містечка Хоукінса й іншого виміру", – заявили вони.

Подивитися останній тизер четвертого сезону можна за цим посиланням.

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